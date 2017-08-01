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1 августа Вторник

Уфа   °

В Башкирии 13 молодежных проектов поддержали грантами

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Баймакском районе завершился Республиканский форум башкирской культуры «Аҫылташ». В нем приняли участие 250 молодых людей со всей республики и соседних регионов. Форум проходил на Графском озере, его организаторами стали Региональное отделение Молодой Гвардии Единой России и Ассоциация молодежных землячеств РБ при поддержке администрации Баймакского района.

Программа форума включала подробное знакомство с историей, культурой, традициями и бытом башкирского народа, мастер-классы и интерактивные занятия, творческие конкурсы. Ребята участвовали в форсайт-сессии «Стратегическое развитие Республики Башкортостан-2030», рассуждали о развитии человеческого потенциала, слушали мотивационные лекции и даже учились стрелять из лука.

«С уверенностью могу сказать, что такого рода образовательные площадки помогают развить стратегическое и творческое мышление, что очень важно для прогрессивно думающей молодежи», — поделился впечатлениями участник форума Азамат Мухамедьянов.

Одним из главных пунктов стало обучение проектному менеджменту, которое завершилось презентацией проектов перед экспертной комиссией. Авторы десяти лучших проектов получили гранты от организаторов форума, еще три проекта будут поддержаны Министерством молодежной политики и спорта РБ.

«Асылташ — это форум, организованный самой молодежью для молодежи Республики Башкортостан. Нашей задачей было дать необходимые знания по проектному менеджменту для дальнейшего участия молодых людей в федеральных форумах, таких как «Территория смыслов», «iВолга», — комментирует Люция Юлуева, директор форума, руководитель Регионального отделения Молодой Гвардии Единой России.

Теги: форум, Молодая Гвардия Единой России
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