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1 августа Вторник

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В Башкирии на трассе столкнулись автомобили ВАЗ, есть пострадавшие

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии на трассе столкнулись автомобили ВАЗ, есть пострадавшие Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии на трассе столкнулись автомобили ВАЗ, есть пострадавшие Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 1 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Учалинском районе Башкортостана на 96 км автодороги Белорецк — Учалы — Миасс ночью произошло серьезное ДТП. На трассе столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 34-летнего местного жителя и ВАЗ-2107, за рулем которого находился 23-летний также уроженец Учалинского района.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что в аварии автолюбитель ВАЗ-2107 и его 43-летний пассажир получили травмы. Выяснилось, что хозяин ВАЗ-2110 был лишен водительских прав в 2016 году. Также в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве напомнили о правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.

Теги: ДТП
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