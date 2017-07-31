В Уфе конкурс мультфильмов «BashMult» принимает заявки

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Продолжается прием заявок на открытый конкурс мультфильмов «BashMult». Конкурс проходит в рамках II Республиканского фестиваля «BashMult -2017».

К участию в конкурсе допускаются дети и молодежь от 6 лет до 25 лет, без географических и языковых ограничений. Заявки принимаются по следующим номинациям: «Моя малая родина» (мультфильмы про родину); «Сказка-сказок» (мультфильмы, созданные по мотивам сказок народов мира, а также по сценарию собственного сочинения); «Природа-это жизнь!» (мультфильмы, посвященные природе).

Прием заявок продлится до 15.00 часов 1 октября 2017 года. Завершится конкурс торжественной церемонией награждения 18 ноября, где каждый участник получит диплом, победители в различных номинациях будут награждены статуэтками BashMult. В рамках фестиваля пройдут встречи, пресс-конференция, автограф-сессия, мастер-классы, аквагрим, пантомима, развлекательно-игровые программы.

Среди партнеров и участников конкурса — киностудия «Башкортостан», студия «Муха», Banana Animation studio, Республиканский детский образовательный технопарк, Центр детского творчества «Юлдаш», анимационная студия «Юла».