В Нидерландах установят памятник башкирским воинам-освободителям

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Нидерландах установят памятник башкирским воинам, в 1813-1814 годах освобождавшим страну от армии Наполеона. Как сообщает ТАСС, памятник будет установлен на берегу реки Эйссел в провинции Гелдерланд. Торжественное открытие запланировано на 9 сентября в рамках мероприятий к 200-летнему юбилею освобождения Нидерландов от наполеоновской оккупации. В память об освобождении один из двух памятников представляет башкирского всадника, а другой — российского генерала, графа Александра фон Бенкендорфа.

«Именно здесь более 200 лет назад башкирские воины под руководством генерала Александра Бенкендорфа форсировали реку с сильным течением, построив понтонный мост из лодок, и потом освободили несколько близлежащих городов и добрались до Амстердама», — говорит автор монументальной композиции.

Над памятником работает скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Александр Таратынов. Он является автором памятников Чехову в Германии, Пушкину в Югославии, Высоцкому в Черногории, великой княгине Анне Павловне в Нидерландах, бюста Суворову в Швейцарии и многих других проектов.

Скульптор отметил, что фактически благодаря усилиям русской армии Нидерланды были освобождены и была установлена монархия, которая существует и поныне. Памятник создается по инициативе голландской стороны.