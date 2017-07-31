В Уфе проводится проверка по факту падения ребенка из окна шестого этажа Фото: автор В Уфе проводится проверка по факту падения ребенка из окна шестого этажа Фото: автор

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в прошедшие выходные произошел трагический случай с малолетним ребенком. Из окна многоквартирного дома по улице Бакалинской выпал годовалый малыш. Он оперся на москитную сетку, но это не уберегло от падения с шестого этажа. Ребенка увезли в Республиканскую детскую клиническую больницу.

По информации источника, пострадавший получил очень тяжелую травму, и сейчас трудно сказать, выживет или нет.

В местных СМИ пишут, что в доме готовились к празднику. Несколько детей играли в комнате. Пятилетняя девочка открыла окно, из которого и выпал малыш.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщила агентству «Башинформ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по РБ Светлана Абрамова.

«Если в доме есть маленькие дети, окно в их присутствии должно быть обязательно закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ, — напоминают специалисты об элементарных правилах безопасности. — Нельзя разрешать детям играть на подоконниках, это не место для игр и развлечений. Нельзя оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок. Необходимо установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно».