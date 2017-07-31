За первое полугодие республиканские СМИ заработали 450 млн рублей Фото: Андрей Старостин За первое полугодие республиканские СМИ заработали 450 млн рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе состоялось совещание по итогам социально-экономического развития отрасли средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии Башкортостана за первое полугодие 2017 года. Были подведены промежуточные итоги и намечены задачи на второе полугодие. Временно исполняющий обязанности руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации республики Марат Газизов озвучил некоторые цифры по отрасли.

«По итогам полугодия предприятиями, подведомственными Агентству печати РБ, получена выручка в 450 млн рублей, — сообщил заместитель руководителя ведомства. — План по доходам от реализации тиража выполнен на 101,5%».

На сегодняшний день численность работающих в государственном секторе печатных СМИ, книгоиздания и полиграфии составляет 3002 человека. Среднемесячная зарплата составляет 22 230 рублей. Рост уровня заработной платы обеспечили телерадиокомпания «Башкортостан», издательства «Белая река» и «Башкортостан». На сегодня самая высокая среднемесячная зарплата насчитывается в ГУП ТРК «Башкортостан» — 25 798 рублей (за аналогичный период 2016 года зарплата на предприятии составляла 22 828 рублей).

В ходе совещания были заслушаны доклады руководителей ряда СМИ. Генеральный директор Издательского дома «Республика Башкортостан» Венера Хакимова отметила, что аудитория республиканских СМИ растет в первую очередь за счет интернет-пространства. По словам руководителя Издательского дома, в скором времени 98 входящих в холдинг сайтов изданий заработают на едином сервере.

Директор ГУП ТРК «Башкортостан» РБ Рустам Зарафутдинов ознакомил участников коллегии со статистикой холдинга, объединяющего три телеканала и три радиостанции. Выручка предприятия за прошедшее полугодие составила 47,8 млн рублей (в прошлом году было 45,8 млн рублей). Доля телесмотрения за прошедший период несколько снизилась из-за отсутствия в эфире трансляций хоккейных матчей после того, как клуб «Салават Юлаев» выбыл из плей-офф. Однако аудитория канала увеличилась более чем на три миллиона. Постепенно аудитория может прирасти еще и армией болельщиков футбола, поскольку на БСТ начались трансляции футбольных матчей.

По информации заместителя директора Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой Азамата Кудакаева, за первое полугодие 2017 года за счет средств бюджета республики издательство выпустило 120 названий общим тиражом 690 тысяч экземпляров. Это на 73,9% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Успешно работает услуга «Книга — почтой» и электронный магазин, на сайте периодически выставляются книжные новинки издательства.

На сегодня одним из лидеров отрасли, где отмечен рост доходов на 12%, является издательство «Белая река». Директор Олег Лищенко пояснил, что хорошие показатели достигаются за счет сочетания производства и торговли в двух книжных магазинах. Самым главным резервом руководитель издательства считает развитие маркетинговой составляющей.

По итогам совещания было принято решение. Согласно документу, руководителям поручено обеспечить достижение плановых значений доходов предприятий, предусмотренных бизнес-планами, привлечение федеральных средств и их освоение в полном объеме, повышение уровня заработной платы работников предприятий.