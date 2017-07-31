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31 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии отдыхающим санатория запретили заниматься политикой и спорить

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Башкирии отдыхающим санатория запретили заниматься политикой и спорить

Фото: Книжная палата РБ

В Башкирии отдыхающим санатория запретили заниматься политикой и спорить

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В башкирском санатории отдыхающим было запрещено заниматься политикой и спорить по политическим вопросам. О факторах, мешающих создавать «ангельское спокойствие души», рассказала газета «Красная Башкирия» в июле 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Вы приезжаете на курорт, и доктор или медсестра подведут вас к листу свода правил санаторного поведения больных, где одним из основных пунктов запрещается больным заниматься политикой, спорить по политическим вопросам, чтобы избежать волнений, создать «ангельское спокойствие души», — сообщила газета. Однако в санатории курорта Шафраново этот запрет был нарушен из-за «контрреволюционной проповеди», которая распространялась через библиотеку оздоровительного учреждения. В издании выяснили, что в санатории «больному Баскину вручили в библиотеке книгу Г. Никифорова «У фонаря», где восхваляется обер-бандит, приспешник Гитлера, заклятый враг народа Иудушка Троцкий».

И даже после обещания местного парторга «уладить дело» в библиотеке санатория продолжали выдавать подобную литературу. «На витрине лежит и выдается больным гнусная книжонка гитлеровца Г. Борн, в свое время печатавшаяся в журнале «Молодая гвардия». Немало книг, рекламирующих врагов народа Бухарина, Радека», — недоумевают в издании. Среди них литературный альбом, где «враги народа Радек и Бухарин изображаются спасителями советской литературы». В предлагаемой для отдыхающих «Литературной энциклопедии» давался подробный «портрет врага народа, шпиона и диверсанта Льва Каменева». И на этом список подобной литературы не заканчивался.

«Не для прикрытия ли работы врага здесь запрещают заниматься политикой?» — заподозрили в газете.

Справка. Санаторий-кумысолечебница Шафраново был открыт на территории Башкирии в 1892 году. В 1919 году кумысолечебница объявлена общегосударственной и была известна за пределами страны. В 1923 году в санатории лечились шесть граждан США.

Советский писатель Георгий Никифоров был автором популярного романа «У фонаря», изданного 18 раз. В 1927 году вместе с 24 писателями участвовал в написании коллективного романа-буриме «Большие пожары», где каждый писал по одной главе и предлагал своё развитие сюжета. В октябре 1932 года на встрече генсека с писателями не поддержал тост «за здоровье Сталина» и резко высказался: «Надоело!». После чего Сталин, пожав ему руку, произнес: «Спасибо, Никифоров, правильно. Надоело это уже». Его арестовали по «делу о заговоре писателей» и расстреляли в 1938 году. Реабилитирован в 1956 году.

Под псевдонимом Георг Борн публиковался известный советский дипломат Давид Штерн. В 1935 году советская критика называла его «автором блестящих произведений антифашистской литературы». В мае 1937 года арестован по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Умер в Бутырской тюрьме. Посмертно реабилитирован в 1957 году.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, санатории, курорты, литература
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