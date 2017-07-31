Подписан договор на строительство Восточного выезда из Уфы - Госкомтранс Башкирии Фото: Олег Яровиков Подписан договор на строительство Восточного выезда из Уфы - Госкомтранс Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Стамбуле Башкирская концессионная компания и ООО «Лимакмаращавтодороги», компания Группы Лимак (Турция) подписали договор на проектирование и строительство Восточного выезда из Уфы.

«По условиям договора подрядчик приступает к этапу проектирования. Полномасштабное строительство начнется после достижения финансового закрытия и одобрения проекта Главгосэкспертизой России. Достижение финансового закрытия ожидается в течение ближайших шести месяцев», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Анастасия Сабликова.

1 июня этого года на площадке Петербургского международного экономического форума Башкортостан и ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК), дочерняя компания группы ВТБ, подписали концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги в республике, нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал».

Срок реализации концессии — 25 лет.

В рамках концессионного соглашения планируется завершение строительства тоннеля, строительство мостового перехода и автомобильной дороги, создание системы взимания платы и управления дорожным движением, а также механизированной базы для содержания и эксплуатации дорог.