Чемпионат Башкортостана-2017 по футболу: назад и вперед в будущее Фото: Дмитрий Слезин





















Чемпионат Башкортостана-2017 по футболу: назад и вперед в будущее Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В минувшее воскресенье прошли два сверхвременных матча чемпионата Башкортостана-2017 по футболу — сначала сыграли поединок 15 тура, затем — пропущенный из восьмого.

На «Девичьем поле» уфимского стадиона «Олимп» в три часа дня на июльскую «сковороду» (шкала термометра приближалась к 40) вышли «Витязь-ГТУ-2» и гости из Салавата — «Зенит».

В первом круге «зенитовцы» на своем поле долгое время сопротивлялись лидеру чемпионата, но в итоге уступили 1:3.

Что-то похожее было и на этот раз. Первыми отличились подопечные Павла Смильгина, хозяйская команда, — навес в штрафную закончился полетом Вячеслава Морозова и подстраховочным выстрелом Фидана Хабибуллина — 1:0.

Однако через семь минут Арсен Бенифанд снова сказал свое веское слово бомбардира — со штрафного мяч аккуратно ушел от всех: и от «стенки», и от вратаря, и от штанги — 1:1. Через семь минут и вовсе «витязи» плавно «поплыли» на жаре, пропустив гол с углового — 1:2. До конца тайма уфимцы так и не смогли прийти в себя, играя каждый за себя и против себя.

После перерыва «Витязь-ГТУ-2» усилил давление и обороне «Зенита» стало тяжко. В свою очередь, гости не использовали несколько ошибок в защите фаворита.

Класс уфимской команда в «газпромовском дерби» оказался решающим. Дубль Антона Панова, дежурившего в штрафной, довел счет до 3:2 в пользу «витязей».

Точку поставил свежий и не «запарившийся» Динар Сархиев, точно пробивший с угла штрафной площади уже в добавленное время — 4:2.

«Витязь-ГТУ-2» набрал 21 очко и вышел на второе место с некоторым авансом (лишняя игра).

Вечером, когда жара спала, на «Нефтянике» встретились претенденты на медали (на бронзовые уж точно) — жуковский «Старт-Альтаир» принимал «Спартак» (Туймазы).

Игра со стартового свистка получила заряд жесткости и порой грубости — цена матча была высока.

На грубость ветерана «Спартака» Айнура Галиуллина эффективно ответили старожилы «Старта» — капитан Вячеслав Ткачев навесил со штрафного, и Дмитрий Долбилин открыл счет на 8-й минуте.

«Спартак» тоже не сдаваться приехал, а потому штрафной-близнец на 24-й минуте привел к равенству в счете — 1:1, Владимир Наумов продолжил забивать в противостояниях с жуковцами, хотя его другом был в этот раз рикошет.

После было всё остальное, и букет желтых карточек, и красная (Гор Гаспарян за второе предупреждение был отправлен отдыхать главным рефери Денисом Данченко на 64-й минуте), и пенальти в любых проявлениях.

Но для затравки Долбилин забил один из своих невероятных мячей на 49-й — 2:1. Ведя в счете, гораздо легче глядеть в сторону ворот соперника, вот и пошел «Старт-Альтаир» активнее на «спартаковскую» оборону. Гости занервничали и нарушили в штрафной. Ткачев пробил этот пенальти на 52-й минуте, вратарь отбил первый удар, но повторный не смог — 3:1.

При игре в меньшинстве и оборона «Старта» затрещала. Пенальти «свистнул» Данченко и в сторону гостей. Капитан Вадим Лазнов, в отличие от противоположного лидера, столкнулся с двойным препятствием — опытным вратарем Эдуардом Бакеевым. Кипер отбил мяч правильно, шансов добить не оставил.

А в концовке и новобранец жуковской команды Данил Шакиров заработал пенальти, который реализовал вообще без шансов для вратаря — 4:1.

«Старт-Альтаир» также набрал 21 очко, по программе первого круга это серебряный результат.

Личные вопросы в чемпионате с «Витязем-ГТУ-2» «старт-альтаировцы» решат уже 6 августа — тогда состоится ответный матч второго круга (первый Жуково проиграло всухую — 0:3).

Турнирное положение на 31 июля:

1. ГФК «Стерлитамак» — 25 очков (после 9 матчей);

2. «Витязь-ГТУ-2» (Уфа) — 21 (10);

3. «Старт-Альтаир» (Жуково) — 21 (9);

4. «Спартак» (Туймазы) — 17 (9);

5. ФК «Ишимбай» — 14 (9);

6. ФК «Уфа-дубль» — 13 (9);

7. «Зенит» (Салават) — 8 (10);

8. «Девон-ДЮСШ-4» (Октябрьский) — 5 (9);

9. «Нарыш-Тау» (Октябрьский) — 5 (9);

10. «Горняк» (Учалы) — 2 (9).