В Уфе поступили в продажу билеты на матч против лидера футбольной Премьер-лиги-2017/2018 Фото: Дмитрий Слезин В Уфе поступили в продажу билеты на матч против лидера футбольной Премьер-лиги-2017/2018 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В кассы уфимского стадиона «Нефтяник» поступили в продажу билеты на домашний матч «Уфы» с ФК «Ахмат», который состоится 5 августа.

Режим работы касс — с 10.00 до 20.00.

Игра с командой из Грозного состоится в 17 часов по местному времени (15.00 мск).

Также приобрести билеты на предстоящую игру можно в онлайн-сервисе на официальном сайте клуба.

Номинальная стоимость одного билета от 200 до 600 рублей.

В сектор №12 скидка 50% при предъявлении пенсионного или студенческого удостоверения.

«Ахмат» (бывший «Терек») — один из лидеров сезона, команда одержала три победы из трех, не пропустив в свои ворота ни одного мяча.

Уфимцы тоже пока не проигрывают, но в активе только одна, стартовая, победа над новичком Премьер-лиги ленинградским «Тосно».