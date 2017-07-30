В Башкирии в реке Уршак утонули девочки 8 и 9 лет

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В В Аургазинском районе в реке Уршак утонули две маленькие девочки. Трагедия случилась днем 30 июля. Девятилетняя жительница деревни Турумбет и восьмилетняя жительница Стерлитамака отправились купаться на «дикий» пляж. По свидетельству других детей, девочек снесло течением вниз по реке, где берега очень крутые. Тела утонувших извлекли местные жители. По факту ЧП проводится доследственная проверка, сообщили в СКР по РБ.