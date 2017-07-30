Эльбрус Нигматуллин устроил в Башкирии «генеральную репетицию» нового мирового рекорда Фото: автор







Эльбрус Нигматуллин устроил в Башкирии «генеральную репетицию» нового мирового рекорда Фото: автор

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В субботу, 29 июля, знаменитый силач, мастер спорта по паурлифтингу и армрестлингу Эльбрус Нигматуллин провел мастер-класс для жителей Башкирии, а вместе с этим рассказал и о новом мировом рекорде, который собирается поставить в ближайшее время. Встреча со знаменитым спортсменом стала возможна в рамках Йыйына башкирской молодежи, который прошел на Графском озере в Баймакском районе республики.

«Я приехал сюда с хорошим настроением, — поделился эмоциями самый сильный человек планеты. – В ближайшее время я постараюсь поставить в Екатеринбурге новый мировой рекорд – вручную опустить на землю аэростат».

По словам Эльбруса Нигматуллина, встреча с башкирской молодежью вместила для него и приятное – общение с молодыми людьми, и полезное – возможность устроить «генеральную репетицию» нового рекорда. В Башкирии силачу предстояло тянуть на себя руками связанные между собой легковые автомобили.

«Нужно быть смелее, нужно пробовать и не нужно бояться неудач. Без моих поражений не было бы и побед. Поэтому нужно смело идти к своей цели», — напутствовал силач зрителей, которые пришли на его мастер-класс.

После шоу спортсмен в компании известного российского боксера Дениса Шафикова, чемпиона России по карат Ильфата Амирова и президента Федерации грэпплинга ADCC Динара Акмурзина провели автограф-сессию для всех желающих.