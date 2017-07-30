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30 июля Воскресенье

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Радик Юльякшин стал Заслуженным артистом Башкирии

КУЛЬТУРА

Радик Юльякшин стал Заслуженным артистом Башкирии Фото: автор

Радик Юльякшин стал Заслуженным артистом Башкирии Фото: автор

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Популярный певец башкирский эстрады получил звание Заслуженного артиста Башкортостана. Как стало известно на Йыйыне башкирской молодежи, который прошел на Графском озере в Баймакском районе, соответствующий указ уже подписан.

Посмотреть на любимого артиста собрались около десяти тысяч человек, а само выступление продолжалось больше полутора часов. Причем часть песен Радик Юльякшин спел вместе с румынским музыкантом Ионом. Кроме Иона в концерте приняли участие этно-шоупроект Zainetdin, группа «Караван», этно-проект из Москвы «Zаман» и многие другие.

На закрытии Йыйына были подведены и итоги конкурсов, которые проводились заочно, а также тех, которые проходили в течение дня: соревнований по грэпплингу, борьбе курэш, конкурса шежере, конкурса среди молодых парней «Урал бөркөтө», конкурса современного башкирского костюма «Зап-заманса-2017». Победителем этноквеста стала команда Баймакского района – именно эти ребята набрали максимальное количество баллов по итогам всех соревнований.

Мероприятие завершилось дискотекой, которая продлилась до поздней ночи.

Напомним, Йыйын башкирской молодежи проходил 29 июля. Праздник собрал около 50 команд из разных районов республики, а также из Челябинской, Оренбургской, Саратовской областей, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.

Теги: йыйын, курултай башкир
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