Минлесхоз Башкирии подготовил для торгов 19 участков

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минлесхоз Башкирии выставил на аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства 19 лотов с общим объемом заготовки древесины 13,7 тысяч кубометров на территории Белокатайского, Бурзянского, Иглинского, Макаровского и Туймазинского лесничеств. Также ведомство готово рассмотреть обращения о формировании аукционных единиц в интересующих их лесничествах. Заявки на участие в торгах будут приниматься с 31 июля по 18 августа.