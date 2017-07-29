В память об Хание Фархи назовут одну из улиц в Верхних Татышлах

УФА, 29 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Одну из улиц в новом микрорайоне села Верхние Татышлы назовут именем Хании Фархи. Накануне глава Татышлинского района Рушан Гараев заявил об этом на церемонии прощания с исполнительницей.

Напомним, артистка башкирской и татарской эстрады ушла из жизни 27 июля от сердечного приступа. Последние свои дни она провела в родной деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района. Похоронят Ханию Фархи в Казани.