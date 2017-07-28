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28 июля Пятница

Уфа   °

В Башкирии открылся новый современный пункт убоя скота

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 28 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Новый современный пункт для убоя крупного рогатого скота и свиней открылся в селе Турнали Салаватского района. Станция соответствует всем ветеринарно-санитарным нормативам и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

На территории пункта имеются специально отведенные помещения для убоя скота, разделки и хранения мяса. Для охлаждения и замораживания мяса предусмотрены холодильные камеры, ведется журнал контроля температур.

Для работников убойного пункта созданы оптимальные условия – хорошее освещение, условия для соблюдения правил личной гигиены, горячая и холодная вода, специализированная одежда, сообщает пресс-служба Правительства Башкортостана.

Теги: убойный пункт
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