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28 июля Пятница

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Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» пройдет в Уфе в первой половине сентября

КУЛЬТУРА

Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» пройдет в Уфе в первой половине сентября Фото: с сайта Минкультуры РБ

Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» пройдет в Уфе в первой половине сентября Фото: с сайта Минкультуры РБ

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

VI Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» будет организован в Уфе с 7 по 14 сентября. Соответствующее распоряжение о его проведении подписал премьер-министр РБ Рустэм Марданов.

Напомним, этот крупнейший театральный форум проводится на средства гранта главы Республики Башкортостан на поддержку наиболее значимых творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии.

В течение недели на пяти площадках будут показаны 14 спектаклей по произведениям Шекспира, Лорки, Мольера, Гоголя, Чингиза Айтматова и других. Среди участников фестиваля театральные коллективы разных стран и республик — Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана, Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Дагестана, Алтая, Кабардино-Балкарии, Тывы, Хакасии, уточнили в пресс-службе Минкультуры РБ.

Как сообщал «Башинформ», жюри фестиваля возглавит известный российский актер театра, кино и телевиденияректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист России Евгений Князев (Москва).

В рамках мероприятия пройдет международная научно-практическая конференция «Диалог культур и тюркоязычный театр», будут организованы лекции театроведов Ассоциации театральных критиков Москвы. Кроме этого запланированы этноконцерт с участием артистов из театров-конкурсантов и театральный сабантуй, который планируется провести в Кармаскалинском районе.

Теги: международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык»
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