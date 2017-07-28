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28 июля Пятница

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В Башкирии в аварии с двумя «Тойотами» пострадали семь человек

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в аварии с двумя «Тойотами» пострадали семь человек

Фото: Госавтоинспекция по РБ

В Башкирии в аварии с двумя «Тойотами» пострадали семь человек

Фото: Госавтоинспекция по РБ

УФА, 28 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Семь человек получили ранения различной степени тяжести в результате аварии в Мелеузовском районе Башкортостана.

По сообщению республиканской Госавтоинспекции, ДТП произошло на 206 км автодороги Уфа — Оренбург 27 июля. Столкнулись «Тойота Спринтер» под управлением 31-летней уфимки и «Тойота Королла», за рулем которой находился 67-летний житель башкирской столицы. В результате аварии водитель «Спринтера» была госпитализирована, ее пассажиры — молодая женщина из Иглинского района и двое мужчин из Уфы обратились за медицинской помощью. Пострадали три пассажира «Короллы» — 22-летняя уфимка и две женщины из Нефтекамска.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 28 человек, информирует ГИБДД МВД по РБ.

Теги: ДТП
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