Неделя глазами СМИ: продовольственная безопасность, чиновник попался на «прослушке», пенсии повысятся и конфликт интересов Фото: пресс-служба Главы РБ Неделя глазами СМИ: продовольственная безопасность, чиновник попался на «прослушке», пенсии повысятся и конфликт интересов Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Собрать 3 млн тонн зерна и помочь 3 тысячам дольщиков

Первые шесть месяцев 2017 года республика отработала надежно, констатировал 24 июля в интервью телеканалам «БСТ» и «Россия 24» глава Башкортостана Рустэм Хамитов. «Индекс промышленного производства составил 103,4%. Это существенно выше среднероссийских цифр», — отметил он. Объемы сельхозпродукции превысили прошлогодние показатели на 3%. Проблем с продовольственной безопасностью не ожидается. «Урожай, который мы планируем собрать с наших полей, должен быть в диапазоне от 2,5 до 3 млн тонн», — подчеркнул глава республики.

«В целом строительство промышленных объектов, агрообъектов сегодня тоже имеет позитивную динамику — примерно около 3,5%», — заявил Рустэм Хамитов. Однако 3,5 тысячи участников долевого строительства жилья находятся в зоне риска. «По трем тысячам граждан ситуация сложная, но решаемая, — прокомментировал глава региона. — Что касается 500-600 человек, у которых украли вложенные средства, — тут ситуация сложнее, потому что прямых форм решения этой задачи нет».

Рустэм Хамитов в интервью констатировал снижение рождаемости в первом полугодии этого года более чем на 12%. Скоро на базе одного из региональных ведомств будет сформировано министерство семьи, которое будет заниматься семейными отношениями, сообщил «Башинформ». Также глава региона отметил, что «никаких предпосылок по содержанию профессионального спорта с точки зрения снижения финансирования нет». «Сейчас ищем возможности наращивать финансовую поддержку нашего детского и юношеского спорта», — резюмировал он.

Пенсии повысятся

В Башкортостане с августа работающие пенсионеры получат повышенную пенсию. Индексация затронет тех, кто работал в 2016 году. Размер прибавки зависит от периода работы и суммы страховых взносов. Перерасчёт будет производиться автоматически, сообщил телеканал БСТ. Также появилась информация о том, что за уход за детьми пенсионерам полагается перерасчёт. В связи с этим пожилые люди штурмуют управления Пенсионного фонда. Сотрудники объясняют, что в расчёт входят и нестраховые периоды, уход за ребёнком. Сумма баллов зависит от количества детей и лет, проведённых по уходу за ними. Информацию по перерасчёту можно получить в МФЦ, на портале госуслуг и на сайте Пенсионного фонда РФ.

Как сообщил «Башинформ», с 1 января следующего года вводится новый вид социальной пенсии для детей, родители которых неизвестны.

Конфликт интересов на госслужбе

25 июля глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание комиссии по противодействию коррупции в регионе, сообщил «Башинформ». Оно было посвящено предотвращению и выявлению случаев конфликта интересов. В июле внесены изменения в республиканские законы в части противодействия коррупции на муниципальном уровне. Лица, замещающие муниципальные должности, теперь обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах главе республики, который в случае их недостоверности может обратиться заявлением о досрочном прекращении полномочий нарушителя.

«Из муниципалитетов поступают сигналы о том, что не всё благополучно с точки зрения конфликта интересов. На работу принимаются родственники, друзья. Всё, что запрещено законом, порой в некоторых районах присутствует», — сказал глава региона. В 2017 году в госорганы республики поступило пять уведомлений служащих о возникновении конфликта интересов и 23 уведомления о его возможном возникновении. «Минфин республики в прошлом году выявил 576 нарушений требований законодательства о контрактной системе. Работники прокуратуры привлекли к административной ответственности 53 сотрудника министерств и ведомств, к дисциплинарной — 230 человек. Следственные органы возбудили четыре уголовных дела», — сообщил руководитель региона. Он отметил также, что в прошлом году проведено свыше 110 тысяч закупок. «Многократно говорю о том, что бюджетные деньги — это «святые» деньги, их трогать нельзя. Бюджетные деньги должны расходоваться только на цели, которые определены законодательством республики», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

При обысках по миллиардному делу у чиновника нашли «прослушку»

В отношении начальника Управления капстроительства администрации Уфы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», сообщила ГТРК «Башкортостан». При обыске жилья чиновника, одного из фигурантов резонансного уголовного дела, нашли электронное устройство для прослушки. В феврале этого года СКР по РБ возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». С 2008 по 2015 год чиновники уфимской мэрии заключили договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии сотрудники администрации Уфы включили дома в региональную программу по сносу ветхого жилья. В итоге на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов необоснованно было выделено почти 1 млрд рублей.

Аслыкуль: здесь будет курорт-парк

26 июля в правительстве РБ подписано соглашение по развитию туристско-рекреационного кластера «Курорт-парк «Аслы-куль». Оно касалось сотрудничества муниципалитетов, на территории которых расположено крупнейшее озеро республики. Это Давлекановский, Альшеевский, Белебеевский и Буздякский районы, сообщил «Башинформ». «Дорожная карта» по развитию объекта содержит 93 пункта, в их числе отель, ресторан с панорамным видом, санаторий, турбазы. Реализация карты позволит создать беспрецедентный туристический парк, считают организаторы проекта.

«Алексеевский» продаваться не будет

26 июля Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в церемонии открытия второй очереди тепличного комплекса площадью 2,5 га в совхозе «Алексеевский» Уфимского района. Ежегодно здесь планируют собирать 2,5 тысячи тонн овощей, сообщил «Башинформ». «Только что мы посмотрели новые 2,5 гектара. В прошлом году запустили 2,5 гектара. Главная задача — модернизировать 30 гектаров старых, еще в советское время построенных теплиц и на их месте построить порядка 40-42 гектаров новых, современных теплиц», — заявил Рустэм Хамитов. Принято решение акционировать «Алексеевский» и искать деньги на рынке, привлекать партнеров, которые хотели бы участвовать в работе по модернизации. «Если мы эту работу не сделаем, совхоз «Алексеевский» утратит свою конкурентоспособность», — сказал глава региона. «Мы приняли решение — не продавать это предприятие», — резюмировал Рустэм Хамитов.

Полицейских подозревают в подставных ДТП

СКР по РБ расследует уголовное дело в отношении начальника взвода уфимского полка ДПС и его подчиненного. Стражи порядка подозреваются в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, дорожные полицейские вошли в сговор с двумя жителями Уфы, решив заработать на обмане страховых компаний. Для этого им нужно было инсценировать ДТП, а затем фальсифицировать дело об административном правонарушении. Двое разыгрывали спектакль с аварией, начальник взвода давал указания о составлении подложных справок и схем, инспектор составлял подложные документы. С ноября 2016 по январь 2017 года выявлено четыре факта подставных ДТП. Подозреваемые получили страховые выплаты более чем на 1,1 млн рублей. Все четверо задержаны, сообщил РБК-Уфа.

Снизить риски ЧС и создать высокие технологии

27 июля на заседании правительства РБ приняли госпрограмму по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Глава республики Рустэм Хамитов заявил, что главная цель этой программы — предотвратить в Башкортостане риски катастроф, минимизировать последствия ЧС природного и техногенного характера. Документ на 2018-2023 годы дополнен новыми мероприятиями. «Подготовлены специальные подпрограммы по развитию системы мониторинга и прогнозирования ЧС», — отметил руководитель республики.

Также на заседании утверждена новая госпрограмма по развитию науки и технологий в РБ. Башкортостан вошёл в первую десятку регионов по числу поданных заявок и полученных патентов на изобретения. Однако, как подчеркнул Рустэм Хамитов, «патентов, изобретений, перспективных исследований много, но их коммерциализация идёт недопустимо медленно». В республике формируется Фонд развития промышленности, главная задача которого — создание новых высокотехнологичных производств, сообщил «Башинформ». «В стране в ближайшие годы должны появиться не менее десяти мировых компаний в сфере больших данных (Big Data), нейротехнологий, квантовых технологий, промышленного интернета, робототехники, виртуальной и дополненной реальности. Башкортостан должен стать площадкой для развития таких важных направлений», — считает глава региона.

Вандалы и автолюбители

В Уфе на ремонтируемых участках дорог будут дежурить инспекторы ГИБДД. Многие водители, игнорируя дорожные знаки и ограждения, ездят по участкам дорог, где не завершен ремонт или только что уложен асфальт. Это ведет к нарушению целостности полотна и повышает вероятность образования колейности, сообщила газета «Кызыл тан». Поэтому в мэрии предложили штрафовать за выезд на ремонтируемые участки дорог.

Как выяснил телеканал «Вся Уфа», в столице республики крадут и разбивают скамейки, светильники, урны, элементы ограждений, портят цветники, поджигают евроконтейнеры. За полгода ущерб от действий вандалов в Уфе составил 5 млн рублей.

В Эстонии открыли памятник Салавату Юлаеву

В эстонском городе Палдиски состоялось торжественное открытие бюста и мемориальной доски в честь национального героя башкирского народа Салавата Юлаева. Памятный ансамбль изготовлен на грант главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Мемориальная доска установлена на здании городской мэрии, а бюст — в сквере Салавата Юлаева. Скульптура является чугунной копией первого бюста Салавата Юлаева, автором которого была народный художник БАССР, заслуженный художник РСФСР Тамара Нечаева, сообщила газета «Республика Башкортостан».

Санкциям вопреки: вуз США будет сотрудничать с УГНТУ

Торговое представительство России в США подписало соглашение с университетом Rice (Хьюстон) — головным американским вузом в сфере обучения персонала нефтегазовой отрасли. Документ посвящен сотрудничеству Rice с тремя российскими вузами, в числе которых Уфимский государственный нефтяной технический университет, в сфере обмена студентами, научными разработками и подготовке кадров в энергетике. Торговый представитель России в США напомнил, что «соглашение заключено в то время, когда на Капитолийском холме готовятся новые санкции против нефтегазовой отрасли России». Он заявил, что «соглашение открывает возможность для расширения международного сотрудничества всех вузов с Rice в области обмена технологиями и подготовки кадров в нефтегазовой отрасли». В проекте также участвуют Альметьевский нефтегазовый университет и Ухтинский технический университет, сообщил РБК-Уфа. 27 июля сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России.