Программа «Ты - предприниматель» научит, как молодым людям заработать в Башкирии Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ







Программа «Ты - предприниматель» научит, как молодым людям заработать в Башкирии Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 28 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/

Федеральная программа «Ты — предприниматель» работает в Башкортостане с 2011 года по соглашению с Федеральным агентством по делам молодежи. Главная ее цель — содействие развитию предпринимательства среди молодежи от 14 до 30 лет.

«Повышение уровня компетентности в сфере предпринимательства, наставничество — вот основные части нашей программы», — отметил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» министр молодежной политики и спорта республики Андрей Иванюта.

По словам министра, за шесть лет реализации программы в республике ее участниками стали более 15 тысяч человек, из них более 350 молодых людей открыли свое дело. Только в 2016 году число начатых бизнес-проектов составило 150.

Для привлечения внимания к программе созданы специализированный сайт и страницы в социальных сетях. С недавнего времени начала работать телефонная горячая линия по номеру 8-800-250-14-88.

«Сегодня мы можем предложить нашей молодежи еще больше интересных проектов — это бизнес-лагерь, тренинги для действующих и начинающих предпринимателей, школьников. Кроме того, подписаны соглашения по созданию опорных центров по развитию предпринимательства в городе Кумертау, на стадии подготовки соглашение с городом Белебеем, формируются кластеры молодежного предпринимательства по направлениям: услуги, информационные технологии, производство и фермерское хозяйство», — рассказал Андрей Иванюта.

В качестве примера плодотворной работы с молодежью он назвал прошедший в эти дни в Уфе первый Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор, где молодые люди могли не только представить свои проекты, получить консультации, но и встретиться с потенциальными инвесторами.

Более подробно о деталях программы текущего года доложил заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов. Он подчеркнул особую важность в реализации программы средств массовой информации, способствующих формированию положительного имиджа молодого предпринимателя.

Отвечая на вопросы журналистов, Руслан Хабибов рассказал об успешном бизнесе некоторых из участников программы «Ты — предприниматель». Так, история молодого предпринимателя Айдара Хайруллина началась с изобретения им уникальной печи-зарядки. Устройство, которое позволяет заряжать любые гаджеты в походных условиях, оказалось очень востребованным. Сейчас у Айдара Хайруллина свое предприятие по производству таких печей и более тысячи реальных заказов.

Другая участница программы наладила в Сибае производство башкирского национального напитка «буза», который пришелся по вкусу многим жителям города.

«Свое дело для молодежи — это прежде всего свобода. Материальная свобода, свобода выбора, свободный, гибкий график, возможность самореализации, — назвал Руслан Хабибов основные мотивы, из-за которых молодежь идет в бизнес. — Наша задача — дать им как можно больше полезной информации о бизнесе — научить грамотно составлять бизнес-план, рассказать о программах поддержки, поделиться опытом».

По итогам пресс-конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию молодежного предпринимательства между Министерством молодежной политики и спорта РБ и Башкирским региональным отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».