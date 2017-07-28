В Башкирии подсчитали количество «безмагазинных» деревень Фото: Ксения Калинина В Башкирии подсчитали количество «безмагазинных» деревень Фото: Ксения Калинина

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане насчитывается сейчас 1200 населенных пунктов, не охваченных торговым обслуживанием. Для решения этой проблемы из республиканского бюджета выделено в текущем году 15 млн рублей на приобретение автолавок.

По словам председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав предпринимателей Гузэль Асыловой, в качестве пилотных проектов отобрано 10 районов, «где малочисленные населенные пункты, не имеющие торгового обслуживания, превышают 60 процентов от общего количества».

В числе получателей автолавок для выездной торговли — Архангельский, Альшеевский, Бакалинский, Белорецкий, Буздякский, Зианчуринский, Калтасинский, Караидельский, Кугарчинский и Куюргазинский районы.

«Сейчас мы приобретаем автолавки. Они будут переданы муниципальным районам, чтобы обеспечить торговым обслуживанием малочисленные населенные пункты. Надеемся, что в рамках межмуниципальной кооперации эти автолавки охватят еще и приграничные районы», — сообщила глава ведомства.