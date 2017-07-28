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ФК «Уфа» против «Урала»: прогноз рок-группы «Чайф» против уфимских журналистов с черным котом-вещателем

СПОРТ

ФК «Уфа» против «Урала»: прогноз рок-группы «Чайф» против уфимских журналистов с черным котом-вещателем Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

ФК «Уфа» против «Урала»: прогноз рок-группы «Чайф» против уфимских журналистов с черным котом-вещателем Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

29 июля ФК «Уфа» сыграет третий матч в четвертом для себя сезоне в российской футбольной Премьер-лиге. В Екатеринбурге уфимцы сразятся с «Уралом».

Гитарист рок-группы «Чайф» и болельщик ФК «Урал» Владимир Бегунов поделился своими ожиданиями от приближающегося матча между екатеринбургской командой и «Уфой». По словам музыканта, «шмели» обыграют «Уфу» с минимальным преимуществом.

«Наш перспективный Владимир Ильин, надеюсь, забьет. А вообще, может забить любой из наших. Всё же у нас нет Лео Месси. Поставлю на 2:1 в нашу пользу. Что касается второго гола, то затрудняюсь назвать его автора. Не выучили еще новичков», — поделился Бегунов в беседе с корреспондентом информационного агентства «Европейско-азиатские новости».

В то же время спортивный журналист из Уфы Марат Лутфрахманов с помощью своего черного кота Чиньки предсказывает победу «Уфы» с популярным для нее счетом 1:0. Надо сказать, Черный предсказатель Чинёк часто угадывает результаты встреч, если у него хорошее настроение, он сыт и доволен, и выспался. По поводу авторства уфимского гола Марат сказал: «Не получается у него фамилии игроков выговорить...».

Агентство «Башинформ» тоже попробует предсказать счет соседского дерби. Мы думаем, что будет ничья 1:1. Что же касается того, кто забьет, то пусть это будет Кехинде Фатаи, наш фатальный «джокер», тем более давненько он не делал этого.

Букмекеры также склонны в большей степени к ничьей в этом поединке. Во всяком случае, коэффициент на победу «Уфы» крупнее, чем на два других исхода.

Теги: футбол, РФПЛ
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