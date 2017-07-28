Природные камни из Башкирии скрепят монумент «Стена скорби» в Москве Фото: сайт Фонд памяти Природные камни из Башкирии скрепят монумент «Стена скорби» в Москве Фото: сайт Фонд памяти

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Природные камни из Башкирии скрепят монумент «Стена скорби» в Москве. Начат подбор камней из памятных мест региона для размещения в пространстве возводимого в столице России монумента. Материал будет передан Фонду «Увековечения памяти жертв политических репрессий».

Масштабный монумент «Стена скорби» будет возведен в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Открытие памятника, создаваемого по проекту известного скульптора Георгия Франгуляна, планируется 30 октября с участием высшего руководства России.

Согласно проекту, при мощении пространства вокруг монумента «Стена скорби» планируется использовать природный камень из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий: мест массовых расстрелов; территорий расположения бывших лагерей; областей, население которых подверглось принудительной депортации.

Значительная часть финансирования на создание монумента выделена государством. Недостающие средства привлекаются за счет пожертвований юридических и физических лиц по всей территории России, что придает памятнику статус народного мемориала. Сбор средств организуется Фондом «Увековечения памяти жертв политических репрессий». В состав Совета Фонда памяти входят Владимир Лукин, Сергей Караганов, Павел Лунгин, Арсений Рогинский, Наталья Солженицына. Подробная информация о проекте — на сайте Фонда памяти.