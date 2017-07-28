Продолжается продажа электронных билетов на второй домашний матч ФК «Уфа» против грозного «Ахмата» Фото: Дмитрий Слезин Продолжается продажа электронных билетов на второй домашний матч ФК «Уфа» против грозного «Ахмата» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Продолжается электронная продажа билетов на второй домашний матч ФК «Уфа» в российской футбольной Премьер-лиге сезона-2017/2018. В субботу, 5 августа, на стадионе «Нефтяник» «Уфа» примет ФК «Ахмат» (Грозный).

На данный момент реализация билетов доступна в онлайн-сервисе на официальном сайте клуба.

В кассах стадиона «Нефтяник» реализация начнется с 31 июля. Номинальная стоимость одного билета от 200 до 600 рублей.

Клуб из Грозного сменил в этом сезоне имя с «Терека» на «Ахмат», поменял тренера Рашида Рахимова на Олега Кононова. После двух туров текущего чемпионата грозная команда имеет стопроцентный результат (победы над «Амкаром» из Перми дома и в гостях над «Ростовом» с одинаковым счетом 1:0).