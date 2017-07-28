Православные отмечают День крещения Руси Фото: Уфимская епархия Православные отмечают День крещения Руси Фото: Уфимская епархия

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители России сегодня отмечают День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен федеральным законом 1 июня 2010 года. В православном церковном календаре эта дата — день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, сообщает «РИА Новости».

Крещение Руси произошло в 988 году и связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.

Князь Владимир был внуком великой княгини Ольги и сыном князя Святослава и «вещей девы» Малуши, ставшей христианкой вместе с княгиней Ольгой в Константинополе. Править самостоятельно он начал с 17 лет и первые шесть лет провел в походах. По преданию, в эти годы князь был язычником, любителем военных походов и шумных пиров.

Как повествует летописное «Сказание об испытании или выборе вер», в 986 году к князю в Киев приходили посольства от разных народов, призывавшие обратиться в их веру. Сначала пришли волжские болгары мусульманской веры и хвалили Магомета, потом иноземцы из Рима от папы проповедовали латинскую веру, а хазарские евреи — иудаизм. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Византии, который рассказал Владимиру о православии.

Однако Владимир не сразу принял христианство. В 988 году он захватил Корсунь (ныне территория города Севастополя) и потребовал в жены сестру византийских императоров — соправителей Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь крещения князя, чтобы сестра выходила за единоверца. Получив согласие Владимира, братья прислали в Корсунь Анну. Там же, в Корсуни, Владимир с дружинниками принял крещение от епископа корсунского, после чего совершил церемонию бракосочетания. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского императора Василия II.

После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц.

Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре.

Массовое крещение киевлян произошло у места впадения в Днепр реки Почайны. Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, где создавались епархии. Крещение Руси в целом затянулось на несколько столетий — в 1024 году Ярослав Мудрый подавил восстание волхвов во Владимиро-Суздальской земле (аналогичное восстание повторилось в 1071 году; тогда же в Новгороде волхвы противостояли князю Глебу), Ростов был крещен только в конце XI века, а в Муроме сопротивление язычников новой вере продолжалось до XII века.

Принятие новой единой веры во многом способствовало объединению русских земель.

Крещение Руси обусловило и цивилизационный выбор России, нашедшей свое место между Европой и Азией и впоследствии ставшей самой мощной евразийской державой.

В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира в Уфе состоится ряд праздничных мероприятий. От Сергиевского собора пройдет Крестный ход на реку Белую, где состоится массовое крещение всех желающих принять святую Православную веру. В 12.00 по местному времени во всех храмах России по благословению Святейшего Патриарха Кирилла пройдет колокольный звон. В парке им. И.Якутова в 14.00 состоится праздничный концерт.