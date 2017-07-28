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28 июля Пятница

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Арзамасцев, Федоров и Капризов поедут на Черное море в ледовый дворец

СПОРТ

Арзамасцев, Федоров и Капризов поедут на Черное море в ледовый дворец Фото: Дмитрий Слезин

Арзамасцев, Федоров и Капризов поедут на Черное море в ледовый дворец Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Федерация хоккея России определила состав олимпийской сборной, которая примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. В окончательную заявку команды Олега Браташа вошли нынешние игроки уфимского «Салавата Юлаева» — защитник Захар Арзамасцев и нападающий Артем Федоров, а также бывший форвард уфимцев, ныне московский «армеец» Кирилл Капризов.

Предсезонный турнир Sochi Hockey Open пройдет в Сочи с 5 по 9 августа. Помимо олимпийский сборной России в нем примут участие клубы КХЛ — питерский СКА, «Металлург» (Магнитогорск), китайский «Куньлунь», «ХК Сочи», а также сборная Канады.

Теги: хоккей, олимпийская сборная России
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