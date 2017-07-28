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28 июля Пятница

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«Витязь-ГТУ» крупно проиграл дома опытному ашинскому «Металлургу»

СПОРТ

«Витязь-ГТУ» крупно проиграл дома опытному ашинскому «Металлургу» Фото: Дмитрий Слезин

«Витязь-ГТУ» крупно проиграл дома опытному ашинскому «Металлургу» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне уфимский «Витязь-ГТУ» провел важный матч против многолетнего лидера Первенства России в третьем российском футбольном дивизионе — «Металлурга» из Аши. Встреча состоялась на уфимском стадионе «Нефтяник».

Лишние несколько дней отдыха, предоставленные главным тренером Павлом Смильгиным для основных игроков команды из Уфы, не помогли в противостоянии с опытным бойцом из Челябинской области. Гости реализовали три своих момента во втором тайме — 3:0. Причем, второй и третий голы на счету воспитанников уфимского футбола — Олега Купрякова и Артура Шайхлисламова.

«Витязи» же после разгромных побед в чемпионате и Кубке республики (по девять мячей аутсайдерам и середнячкам) в этом поединке реализацию свели к нулю — уровень соревнований говорит сам за себя.

В итоге с 20 очками после 12 игр «Витязь-ГТУ» входит в лучшую пятерку зоны «Урал и Западная Сибирь» третьей лиги. Следующие матчи уфимцы сыграют уже в августе.

Теги: футбол, третий дивизион РФ
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