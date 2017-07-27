Хания Фархи скончалась от сердечного приступа
УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Хания Фархи скончалась от сердечного приступа, — об этом сообщает «Комсомольская Правда» в Уфе». Издание рассказало о причине смерти со ссылкой на друзей певицы в социальных сетях.
— Нас покинула примадонна татарской эстрады. Урынын ожмахта булсын, Хания апа, — пишет на своей странице журналист Эльмир Булатов.
Не стало народной артистки Башкортостана Хании Фархи
Марафон классической музыки: в каких городах он пройдет в этом году и какие оркестры услышат зрители
В эфире телеканала «Россия Культура Башкортостан» новая рубрика - «Из фондов ГТРК «Башкортостан»
Лонгриды
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт