УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Хания Фархи скончалась от сердечного приступа, — об этом сообщает «Комсомольская Правда» в Уфе». Издание рассказало о причине смерти со ссылкой на друзей певицы в социальных сетях.

— Нас покинула примадонна татарской эстрады. Урынын ожмахта булсын, Хания апа, — пишет на своей странице журналист Эльмир Булатов.