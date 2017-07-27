В Башкирии произошла утечка нефтепродуктов Фото: из архива Башинформ
В Башкирии произошла утечка нефтепродуктов
В Башкирии произошла утечка нефтепродуктов Фото: из архива Башинформ
УФА, 27 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Дуванском районе Башкортостана произошла утечка нефтепродуктов. Сообщение об обнаружении маслянистого пятна на реке Аяз близ деревень Усть-Аяз и Заимка поступило в МЧС по РБ днем 27 июля, сообщили в ведомстве.
Как выяснилось позже, утечка нефтепродуктов произошла в четырех километрах от реки Аяз. На место происшествия немедленно прибыли спасатели, установлены боновые заграждения и временное герметизирующее устройство.
О случившемся в срочном порядке предупредили местных жителей. Работа по устранению последствий происшествия продолжается.