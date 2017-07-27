Парапутешественник Игорь Скикевич: «Башкирия – место, где сбываются мечты» Фото: Андрей Кизимов





Парапутешественник Игорь Скикевич: «Башкирия – место, где сбываются мечты» Фото: Андрей Кизимов

УФА, 27 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

«Башкирия – это место, где сбываются мечты», — поделился впечатлениями о республике российский парапутешественник, экстремал и изобретатель Игорь Скикевич. Он прибыл в Уфу в составе участников автопробега Сочи – Москва – Владивосток в рамках международного научно-экологического и культурно-просветительского проекта «Резервы человечества».

«Я впервые здесь поднялся в воздух – это была моя давняя мечта. Вы представляете себе это: 52-летний инвалид, прикованный к коляске, управляет спортивным самолетом. Это незабываемые и самые яркие впечатления, которые теперь навсегда у меня связаны с Башкирией», — рассказал путешественник на пресс-конференции в агентстве «Башнформ», посвященной автопробегу.

По словам Игоря Скикевича, в Башкортостане он познакомился со многим замечательными людьми: это депутат Госсобрания республики и лидер региональной партии «Зеленые» Руфина Шагапова, председатель регионального отделения ДОСААФ России по РБ Сергей Минигулов, летчик-испытатель Урал Султанов и другие.

«Все это бесконечно вдохновляет, заряжает новым идеями, что особенно важно для таких, как я. Когда я был частично парализован, мне казалось, что жизнь закончена, — вспомнил путешественник о не самых приятных событиях десятилетней давности. – Но я сумел перебороть эти чувства, теперь живу полной и яркой жизнью. Мне часто звонят такие же, как я инвалиды и спрашивают: «Как?». Я, в свою очередь, стараюсь вдохновить их, в том числе и своим примером».

Участники автопробега прибыли в Башкортостан 25 июля. Первыми автоколонну встречали жители города Белебея с зелеными флагами, кумысом и другими национальными угощениями.

«Белебей — это город со статусом территории опережающего развития, где живут очень добрые и позитивные люди, — рассказала о первом, на что обратила внимание, Елена Гришина — активный эколог, заместитель председателя Российской экологической партии «Зеленые». — Мы встретились здесь с представителями администрации, побывали в детском лагере, в доме-музее писателя Сергея Аксакова, провели «Зарядку чемпионов».

Елена Гришина — не случайный человек в экипаже, как эколог она проводит замеры предельно допустимых норм загрязнения воздуха по всему маршруту автопробега от Сочи до Владивостока. Такие расчеты по просьбе жителей Белебея были произведены и на территории бывшей военной базы.

«Жителям Белебея нечего боятся, воздух в ваших краях чистый и удивительно ароматный», — рассказала она о результатах проверки, добавив, что такая же проверка ожидается и в Уфе.

Согласно программе, сегодняшний вечер члены автоэкспедиции проведут на авиашоу на аэродроме «Первушино» под Уфой. А уже утром, 28 июля, продолжат свое путешествие. Вечером их ждут в Челябинске.

Стоит отметить, что все эти дни участников автопробега сопровождала Руфина Шагапова.

«Для нас очень важно и престижно принимать столь масштабный международный экологический проект у себя в республике. По следам таких встреч с активными и инициативными людьми зарождаются новые, интересные проекты. В дальнейшем мы можем использовать эти проекты и связи для продвижения своего внутреннего туризма, привлечения внимания общества к экологическим проблемам», — считает депутат.

Руфина Шагапова рассказала участникам пресс-конференции, что за последние несколько лет экологическое движение в Башкортостане стало активнее, что заметили и на федеральном уровне. По итогам Международного конкурса «Экотрадиция» за шесть месяцев текущего года республика вошла в Топ-10 «зеленого рейтинга» экологической активности населения.