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27 июля Четверг

Уфа   °

Не стало народной артистки Башкортостана Хании Фархи

КУЛЬТУРА

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сегодня, 27 июля скончалась народная артистка Башкортостана и Татарстана Хания Фархи. Ей было 57 лет.

Известная исполнительница татарских песен никогда не забывала о своей малой родине — Башкортостане. Она часто приезжала сюда с гастролями. На концертах Фархи всегда были аншлаги, зрители очень тепло принимали свою любимицу. В последний раз в республике Хания Фархи выступила в Нефтекамске на гала-концерте международного фестиваля «Дуслык моно», который состоялся весной текущего года.

Справка. Хания Фархлисламовна Биктагирова родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР. В школу пошла в соседнюю деревню Бадряшево.

Большую популярность ей принесли песни: «Әлдермешкә кайтам әле» («Вернусь ещё в Альдырмыш»), «Сагынам сине, Питрәч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). «Сагынам сине, Питрәч» — песня, написанная самой певицей, после которой Хания «проснулась знаменитой». Популярные песни певицы, кроме выше названных: «Үпкәләсәң, әйдә, үпкәлә» (Обижаешься, так обижайся), «Онытылыр димә» («Не говори, что забудется»), «Казан кичләре» («Казанские вечера»), «Кышкы чия» («Зимняя вишня»). В репертуаре Хании Фархи более 300 песен.

В 2015 году примадонна национальной эстрады гастролирует с новой юбилейной программой «Уткәннәрдән киләчәккә сезнең белән жырлап барам» («Из минувшего в будущее иду с вами с песней»). Обладательница 15-ти Золотых барсов на конкурсе «Татар жыры».

Хания Фархи сотрудничала с такими известными исполнителями, как Ринат Ибрагимов, Фидан Гафаров, Айдар Галимов, Салават, Урал Рашитов.

Теги: потери
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