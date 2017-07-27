Марафон классической музыки: в каких городах он пройдет в этом году и какие оркестры услышат зрители Фото: Георгий Шишкин Марафон классической музыки: в каких городах он пройдет в этом году и какие оркестры услышат зрители Фото: Георгий Шишкин

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Марафон классической музыки открывает четвертый сезон. Уникальный музыкальный проект, инициированный в Уфе в 2014 году, объединит уже девять городов: Уфа, Казань, Оренбург, Орск, Октябрьский, Нефтекамск, Стерлитамак, Ишимбай, Салават.

Восемь оркестров за время «марафона» проедут почти восемь тысяч километров. Около 250 артистов исполнят инструментальные и вокальные произведения композиторов-классиков и романтиков, музыку современников, джаз и многое другое.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РБ, в этом году «Марафон классической музыки» стартует 10 августа. Первый город в турне — Оренбург. Здесь выступят Духовой оркестр Городского дворца культуры Уфы под руководством Бориса Вассемирского и коллектив муниципального духового оркестра «Оренбург» под управлением заслуженного работника культуры города Оренбург Виктора Хрипуна.

11 августа духовой оркестр «Оренбург» отправится в Орск, где даст концерт совместно с «Орским муниципальным духовым оркестром» под руководством Олега Комарина.

12 августа в Казани разноплановый репертуар из произведений русских и зарубежных композиторов представят три оркестра: Военный оркестр войсковой части 5561 войск национальной гвардии РФ под управлением дирижера майора Вадима Кравчука, Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища под управлением народного артиста Республики Татарстан подполковника Яна Владимировича Орехова и Духовой оркестр ГДК Уфы.

16 августа в городе Октябрьский сыграют все тот же Духовой оркестр из ДК Уфы и Народный коллектив местного Городского Духового оркестра.

Жители Нефтекамска 17 августа насладятся игрой Октябрьского и Орского оркестров.

Три дня, с 18 по 20 августа, в городах Стерлитамак, Ишимбай, Салават будут выступать Духовой оркестр Уфы и Орский муниципальный духовой оркестр.

Заключительное кульминационное мероприятие пройдет в парке имен Матросова в Уфе 22 сентября. Жителей и гостей башкирской столицы ждет выступление сводного оркестра, когда музыканты всех трех коллективов, столичного Духового оркестра, Екатеринбургского оркестра «Уралбэнд» и «Концертно-духового оркестра» из Чебоксаров, исполнят известные произведения великих композиторов.

Как отметили организаторы, в каждом городе музыканты будут выступать на специальных сценах с высокотехнологичной акустической системой, которая позволит создать настоящий «концертный» звук.

Гости праздника также смогут посетить творческие площадки, мастер-классы и флешмобы.

Создатели и организаторы проекта: продюсерский центр «ЯН» и компания «Уфанет». Генеральный информационный партнер: Городской телеканал UTV.