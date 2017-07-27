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27 июля Четверг

Уфа   °

В Уфе ведущие производственные предприятия приглашают на ярмарку вакансий

ОБЩЕСТВО

В Уфе ведущие производственные предприятия приглашают на ярмарку вакансий Фото: Андрей Старостин

В Уфе ведущие производственные предприятия приглашают на ярмарку вакансий Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе ведущие производственные предприятия приглашают на ярмарку вакансий. Она состоится 9 августа в Центре профессиональной подготовки кадров: ул. Цюрупы, 5, 2-й этаж.

Вакансии представят крупнейшие предприятия города: АО «Уфимское агрегатное производственное объединение», ОАО «Уфимское приборостроительное производственное объединение», АО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика».

Соискатели смогут пройти бесплатные краткосрочные программы обучения и в последующем трудоустроиться на рабочие специальности.

К участию приглашаются граждане, ищущие работу, официально зарегистрированные безработные, выпускники ссузов и вузов.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.30.

Справки по телефону: (347) 251-11-52.

Теги: трудоустройство, ярмарка вакансий
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