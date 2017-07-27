В Башкирии назвали самые пьющие города и районы Фото: Ксения Калинина В Башкирии назвали самые пьющие города и районы Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На основе объемов продаж алкогольной продукции по итогам полугодия 2017 года в Башкортостане составлен специальный рейтинг.

По данным Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей, лидером условного рейтинга среди городских округов признан Октябрьский — 6,62 литра проданного алкоголя на человека.

Уфа занимает второе место. За полгода 2017-го на каждого уфимца пришлось 6,44 литра алкогольной продукции.

На третьем месте Нефтекамск и Агидель — 6,14 и 6,13 литра, соответственно.

Меньше всего покупают алкоголь в Межгорье — 4,34 литра алкоголя за полгода.

В лидерах по объемам проданного алкоголя среди районов республики значатся: Уфимский (6,34 литра на человека), Бакалинский (5,80 литра) и Белорецкий (5,57 литра) с начала года.

В среднем на каждого жителя Башкортостана приходится по 5,07 литра легально проданного алкоголя.

Что касается продажи водки в городских округах, то на каждого жителя Агидели с начала текущего года пришлось 3,84 литра. В Нефтекамске этот показатель равен 3,23 литра, Октябрьском — 3,14 литра.

Среди районов больше всего водки продано за это время в Баймакском районе — 3,77 литра на человека. На второй строчке «водочного» рейтинга — Бураевский район — 3,61 литра на каждого жителя. Замыкает тройку Дюртюлинский район — 3,55 литра проданной водки на человека.

В среднем на каждого жителя республики с начала 2017 года пришлось по 2,54 литра водки.