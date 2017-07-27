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27 июля Четверг

Уфа   °

Оборот розничной торговли в Башкирии превысил 345 млрд рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане складывается положительная динамика развития потребительского рынка, подчеркнули на заседании коллегии Госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей.

«За первое полугодие оборот розничной торговли вырос на три процента к уровню прошлого года и достиг 345,3 миллиарда рублей, что свидетельствует об оживлении в республике потребительского спроса. И это мы видим после двухлетнего падения товарооборота», — сообщила председатель Госкомитета Гузэль Асылова.

По ее словам, среди регионов России Башкортостан занимает сейчас восьмое место по абсолютному значению оборота розничной торговли и третье — по темпам роста. В настоящее время розничную торговлю в республике «осуществляют в 22 тысячах стационарных и четырех тысячах нестационарных торговых объектов». Оборот розничной торговли на душу населения с начала года составил в Башкортостане 84,9 тысячи рублей, или +7 процентов к уровню 2016 года.

Оборот оптовой торговли в регионе составил за это время 347,9 млрд рублей. Это на два процента больше, чем в январе-июне 2016 года.

Как сообщил на заседании заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Фархад Самедов, необходимо разработать республиканскую программу развития оптовой торговли. Это позволит в течение ближайших пяти-шести лет заметно увеличить оборот оптовой торговли в регионе.

Теги: торговля, Госкомитет РБ по торговле
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