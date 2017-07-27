В Башкирии прямо на трассе отелилась корова Фото: bash.dtp.official В Башкирии прямо на трассе отелилась корова Фото: bash.dtp.official

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на 1260 километре трассы М7 в сторону Уфы, прямо на проезжей части отелилась корова. Об этом в соцсети 27 июля сообщил очевидец случившегося и поделился фотографией. Автор отметил, что на данном участке трассы движение транспорта затруднено.

Отмечается, что коровы громко и «истерично» мычали.

«Водители бегали, останавливали фуры и машины, чтобы не задавили новорожденного теленка», — поделился очевидец.