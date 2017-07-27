В Благовещенске сражаются за «Хороший Футбол»

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Благовещенске продолжается турнир болельщиков проекта #ХорошийФутбол. Главная цель его участников — получить для детей своего города современную футбольную школу сети футбольных центров «Чемпионика».

В течение года дети будут бесплатно заниматься по авторским методикам «Чемпионики», одобренным Российским футбольным союзом. Для этого активные болельщики города объединились в команду и выполняют творческие задания. Активисты сняли видеоролик о том, как они ежедневно поддерживают физическую форму, показали представление с максимальным количеством мячей и создали герб своей команды. Сейчас они агитируют жителей города вступать в ряды болельщиков проекта #ХорошийФутбол и ждут следующего задания от организаторов.

По итогам двух первых заданий лидирует команда Нижневартовска. Дальше участников Футкома ждет еще несколько творческих конкурсов, результаты которых будут подведены на «Финале четырех» в Тобольске в августе. Именно тогда станет известно, в каком городе в ноябре 2017 года будет организована бесплатная футбольная школа «Чемпионики» для детей.

Юлия Валиева, координатор группы болельщиков проекта #ХорошийФутбол, поделилась своими впечатлениями: «Благодаря этому проекту мы открыли для себя множество талантов, живущих в нашем городе: спортсмены, художники, руководители молодежных объединений, — все помогают нам как могут и активно подключают своих знакомых к процессу. Хочется, чтобы в Благовещенске у молодого поколения была возможность для самореализации, развития своих способностей, чтобы они любили свой родной город, поэтому мы очень хотим выиграть строительство футбольного центра и делаем для этого всё возможное. Наши юные футболисты заслуживают такого подарка. И мы, болельщики, уверены в них на 100%».