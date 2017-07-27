Чемпионат Башкортостана-2017 по футболу: волевой болевой Фото: Дмитрий Слезин | Видео: Дмитрий Слезин





















Чемпионат Башкортостана-2017 по футболу: волевой болевой Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Жуковский «Старт-Альтаир» с большим трудом поборол на зеленом октябрьском «ковре» местный «Девон-ДЮСШ-4» в очередном поединке чемпионата Башкортостана по футболу-2017. Команда сражается с соперниками и обстоятельствами в свой третий год существования. Выезд в Октябрьский к местным неуступчивым «нефтяникам» оказался почти таким же тяжелым, как в Учалы к «шахтерам».

В целом дорога сложилась для жуковской команды не утомительной, но, подъезжая к Октябрьскому, автобус с футболистами попал в пробку — эту дорогу, похоже, ремонтируют всегда. Пауза затянулась минут на 15. Как говорится, легко отделались. А может быть, это был знак — начало нового пути, «отремонтированного».

Главе республики можно съездить лично убедиться в славный город нефтяников и борцов, узнать, на каком стадионе «Девон-ДЮСШ-4» принимает гостей — здесь ничего не меняется, по сути, четверть века. Разве что сиденья пластиковые есть (наполовину «убитые»), да трава натуральная. Кстати, газон — друг и враг местных футболистов. Именно от его не очень «прямого» качества и рождается каждый раз интрига в плане результата. Сюрприз для дважды серебряного призера башкирского чемпионата хозяева преподнесли уже спустя 37 (!) секунд (пожалуй, самый быстрый гол сезона) после стартового свистка главного судьи матча уфимца Дениса Данченко, брата нашего самого успешного пока арбитра Премьер-лиги.

Первый же удар по воротам Виктора Янбарисова стал «холодным душем» в жаркий июльский вечер на «Девоне». Руслан Бадртдинов взбодрил слегка успокоившихся в плане результата гостей — 1:0. Стоит отметить, что «Старт-Альтаир» приехал в Октябрьский без двух своих нападающих Дмитриев — Першакова и Долбилина. В данной схватке на острие атаки были отправлены Альфред Сафин и Артем Ветлугин и действовали настойчиво. Но опять же, повторимся, газон нивелирует любое различие в классе. Гости владели преимуществом, но до ума был доведен лишь один момент в первом тайме — спустя 15 минут после гола «нефтяников» на отскочивший от вратаря после удара Эрнста Галинурова мяч первым успел Ветлугин — 1:1. Еще в первом тайме свое мастерство показал вратарь жуковцев Янбарисов, спасающий раз за разом от набегов хозяев.

Во втором тайме тренерский штаб «Старт-Альтаира» вынул из колоды «джокера». Для усиления атаки был подписан Данил Шакиров, который в этом сезоне уже забивал и «Девону» и даже «Старту» в составе «Витязя-ГТУ-2». Именно его удар и стал победным. На 68-й минуте бесконечное расшатывание обороны синих привело к голу-близнецу команды из Уфимского района, на этот раз тараном выступил Артем Ветлугин, а набегающий Шакиров — «коршуном» — 2:1.

После гола хозяева получили еще больший кураж, еще неистовее стали тревожить Янбарисова. Ожили и трибуны (человек сто) в этом международном матче (статус его можно считать таковым, потому что за «нефтяников» болел в компании друзей явно не русский чернокожий парень с африканскими корнями).

Виктор и партнеры на волоске, но все-таки удержали этот результат. Шакиров забил еще раз, но судьи определили офсайд и выписали новобранцу «горчичник». Тяжелая волевая победа претендента на одну из медалей — 2:1.

После матча жесткий характер поединка превратился в «мир и дружбу в душе». Старое оборудование в вагончиках стадиона (именно там переодеваются футболисты) дало сбой — прорвало шланг. Парни из обеих команд вынуждены были принять контрастный душ все вместе в месте прорыва.

Дорога домой благодаря мастерству водителя «Мерседеса» оказалась быстрой — фуры и легковые машины в ночном фейерверке огней трассы одна за другой оставались позади. Может быть, также «Старт-Альтаир» во втором круге оставит за спиной конкурентов? Пока же жуковцы с 18 очками делят второе-третье места с уфимским «Витязем-ГТУ-2», имеющим два «рабочих» состава, правда, у «Старт-Альтаира» игра в запасе с туймазинским «Спартаком» 30 июля. Это будет битва посерьезнее, но газон уфимского «Нефтяника» хотя бы — лучший в республике.