Башкортостан может и должен стать площадкой для развития нейротехнологий и робототехники — Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Башкортостан может и должен стать площадкой для развития нейротехнологий и робототехники — Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 27 июля глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел заседание правительства республики, на котором была утверждена новая госпрограмма по развитию науки и технологий в РБ. «Мы ждали этот документ давно, несколько раз откладывали его рассмотрение. Хочется верить, что долгая работа над проектом пошла ему на пользу», — отметил глава республики.

Башкортостан вошёл в первую десятку регионов по числу поданных заявок и полученных патентов на изобретения. Укрепились связи с Российским фондом фундаментальных исследований, Российским научным фондом. В этом году в конкурсе РФФИ от региона участвовали 278 проектов, более половины из них были поддержаны.

«Общий объём финансирования научных проектов за годы сотрудничества с фондами превысил 235 млн рублей, из которых половина — 117,5 млн рублей — это федеральные ресурсы, — сказал Рустэм Хамитов. — Если мы ставим задачу расширения внедрения научных разработок, то речь должна идти, конечно же, о цифрах намного больших».

Глава Башкортостана акцентировал внимание на координации деятельности по привлечению отечественных и зарубежных инвестиций в научные исследования со стороны Академии наук республики и Уфимского научного центра Российской академии наук.

«Наш научный потенциал используется слабо. Патентов, изобретений, перспективных исследований много, но их коммерциализация идёт недопустимо медленно. Доля Башкортостана в стране по использованию результатов научной деятельности за последние годы не превышает двух процентов. В прошлом году выдано 737 патентов, но до конечного продукта доведено всего семь изобретений. Важные начинания гаснут на выходе из лабораторий», — подчеркнул глава региона.

В республике формируется Фонд развития промышленности, главная задача которого — это создание новых высокотехнологичных производств. Рустэм Хамитов предложил включить в число требований для получателей субсидии фонда затраты на НИОКР. Это послужит гарантией того, что под красивой упаковкой не окажутся устаревшие проекты.

«В инновационной сфере появляются новые ориентиры. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Президент страны Владимир Владимирович Путин сказал о масштабной программе «Цифровая экономика», которая берёт на себя часть задач, решаемых в рамках Национальной технологической инициативы, в том числе по созданию сквозных технологий цифрового свойства. В этом же направлении надо выстроить работу и в рамках Башкирской технологической инициативы, — заявил Рустэм Хамитов. — В стране в ближайшие годы должны появиться не менее десяти мировых компаний в сфере больших данных (Big Data), нейротехнологий, квантовых технологий, промышленного интернета, робототехники, виртуальной и дополненной реальности. Башкортостан может и должен стать площадкой для развития таких важных направлений».

Решение всех этих вопросов будет предусмотрено в новой государственной программе по развитию науки и технологий в республике. Документ состоит из трех подпрограмм, направленных на организацию и проведение научных исследований для реализации стратегии социально-экономического развития РБ, воплощение в жизнь проектов Башкиркой технологической инициативы и развитие научно-технической сферы.

Принятая программа позволит обеспечить высокий уровень научных исследований для интеграции их в мировое научное сообщество, сформировать новые рынки высокотехнологичной продукции в сфере нефтедобычи, нефтепереработки, нефте- и газохимии, технологии и продуктов машиностроения, фарминдустрии, агро- и лесопромышленного комплекса, а также создать на их основе технологии повышения качества жизни.