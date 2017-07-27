В Башкирии приняли госпрограмму по снижению рисков и смягчению последствий ЧС Фото: Олег Яровиков В Башкирии приняли госпрограмму по снижению рисков и смягчению последствий ЧС Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На заседании правительства Башкортостана 27 июля рассмотрели и приняли разработанную на шесть лет государственную программу по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в регионе. Глава республики Рустэм Хамитов заявил, что главная цель этой программы — предотвратить в Башкортостане риски катастроф, минимизировать последствия ЧС природного и техногенного характера.

«В последние годы заметно участились опасные природные явления, которые создают угрозу безопасности людей, серьезно влияют на многие отрасли экономики. Особенно крупные убытки несут аграрии. Сильнейшая засуха 2010 года нанесла ущерб в размере более чем 13 млрд рублей, в 2012 году еще 2,5 млрд рублей. В этом году зимой не прекращались снегопады, весной и летом — дожди, сильные ветра и ураганы. Только на прошлой неделе из-за сильных порывов ветра была повреждена кровля школы в Хайбуллинском районе, в Уфе пострадали два человека. В июне в зоне бедствий оказались Архангельский и Миякинский районы. В 13 районах республики из-за переувлажнения почвы введен режим ЧС. Ущерб от потери урожая, по предварительным подсчетам, составит более полумиллиарда рублей. Не менее опасны ЧС техногенного характера. Люди погибают в ДТП, пожарах, на производстве, от удара током. Конечно, каждая такая трагедия для нас — это чрезвычайная ситуация», — сказал глава Башкортостана.

Действующая с 2012 года госпрограмма по снижению рисков и смягчению последствий ЧС в этом году завершается. Одноименный документ на 2018-2023 годы дополнен новыми мероприятиями.

«Подготовлены специальные подпрограммы по развитию системы мониторинга и прогнозирования ЧС. Это особенно важно, — отметил Рустэм Хамитов, — потому что в этом направлении работа пока недостаточно эффективна. И в этом надо признаться честно».

Принятый документ состоит из пяти подпрограмм, направленных на совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, повышение безопасности населения и защищенности от потенциально опасных объектов, обеспечение пожарной безопасности в республике, а также безопасности людей на водных объектах, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».