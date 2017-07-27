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27 июля Четверг

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Госкомитет по туризму Башкирии: «Трансфер из Уфы в Абзаково менее чем за четыре часа - это реально»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Госкомитет по туризму Башкирии: «Трансфер из Уфы в Абзаково менее чем за четыре часа - это реально» Фото: Олег Яровиков

Госкомитет по туризму Башкирии: «Трансфер из Уфы в Абзаково менее чем за четыре часа - это реально» Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане планируют запустить скоростной электропоезд «Уфа — Белорецк». В случае запуска скоростного маршрута трансфер из Уфы до горнолыжной базы в Абзаково займет менее четырех часов. Технически — это реально, сообщил «Business FM Уфа» председатель регионального госкомитета по туризму Вячеслав Гилязитдинов.

По его словам, сегодня поезд, курсирующий по маршруту «Уфа-Белорецк», идет около шести-восьми часов, на автомобиле зимой это около пяти часов «плюс неизвестная дорога, опасности».

«Если к осени или к зиме получится запустить электропоезд, то дорога составит меньше четырех часов. Это удобно как для жителей республики, так и для туристов из других регионов», — сказал Вячеслав Гилязитдинов.

Перед РЖД ставят задачу, чтобы цена билета и время в пути на поезде могли конкурировать с такси. Пока обсуждается вопрос бюджетного софинансирования проекта с РЖД.

Теги: туризм
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