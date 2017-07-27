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27 июля Четверг

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Уклонистам от армии запретили работать на госслужбе в течение 10 лет

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Уклонистам от армии запретили работать на госслужбе в течение 10 лет Фото: Олег Яровиков

Уклонистам от армии запретили работать на госслужбе в течение 10 лет Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий уклонившимся от службы в армии в течение 10 лет работать на государственной службе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2013 году в стране был принят закон, запрещающий госслужбу уклонившимся от армии.

Парламент Чечни обратился в Конституционный суд с требованием признать данную норму неконституционной. Там объясняли, что действующее законодательство противоречит принципу равенства всех перед законом и ограничивает права граждан на труд. В октябре 2014 года Конституционный суд признал запрет незаконным.

Как сообщает РБК, 14 июля Госдума приняла законопроект, разрешающий уклонистам от армии занимать должности в госструктурах спустя 10 лет. Согласно документу, в случае если руководитель госоргана или предприятия получил от военного комиссариата информацию о том, что его сотрудник по незаконным причинам уклонился от службы, его необходимо отстранить от госслужбы в течение 10 дней и выслать военному комиссариату уведомление об увольнении сотрудника.

Теги: госслужба, уклонение от службы в армии
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