Секрет демографического успеха, или как в Башкирии уменьшили количество разводов Фото: Книжная палата РБ



Секрет демографического успеха, или как в Башкирии уменьшили количество разводов Фото: Книжная палата РБ

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии увеличилась рождаемость и резко уменьшилось количество разводов. Секретами демографического успеха поделилась газета «Красная Башкирия» в октябре 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В мае 1936 года в Уфе было 447 рождений, в мае 1937 года — 584 рождения. Июль 1937 года дает новое увеличение рождаемости — 619», — привела газета любопытные данные о росте рождаемости в столице республики. Причиной такого демографического всплеска стал недавно принятый в стране декрет о запрещении абортов.

Рост рождаемости наблюдался и на уфимском моторном заводе. Ранее газета сообщила, что «на уфимском моторном заводе при больнице организовано родильное отделение». В июле 1936 года через роддом моторного завода прошло 97 рожениц, а с 1 по 20 июля 1937 года — уже 145. Также при больнице была организована консультация для беременных женщин.

Декрет о запрещении абортов и помощи многосемейным вызвал не только рост рождаемости, но и привел к резкому уменьшению количества разводов. Если в мае 1936 года по Башкирии было зарегистрировано 504 развода, то в мае 1937-го лишь 147 семей расторгли брак. Еще более резкое уменьшение числа разводов было зафиксировано в столице республики. В мае 1936 года в Уфе развелись 65 семейных пар, в мае 1937 года было зарегистрировано лишь 11 случаев расторжения брака.

По данным Нархозучета, с 1926 по 1936 год население Уфы увеличилось на 215,4 процента. За этот же период население Стерлитамака возросло на 132,5 процента, Белорецка — на 209,8 процента, отмечается в публикации издания.

Справка. В июне 1936 года вышло постановление ЦИК и Совнаркома СССР о запрещении абортов, установлении государственной помощи многосемейным, усилении наказания за неуплату алиментов, а также об изменении законодательства о разводах. Согласно документу, аборты допускались только по медицинским показаниям, нарушителям грозило уголовное наказание и штраф. Было увеличено пособие для рожениц и установлены выплаты матерям, имеющим шесть и более детей. При разводе отметка об этом ставилась в паспорте и увеличилась плата за его регистрацию. За неуплату алиментов грозило до двух лет лишения свободы. Нормы постановления были отменены в ноябре 1955 года.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.