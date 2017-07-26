Совхоз «Алексеевский» продаваться не будет, работников не сократят - глава Башкортостана Фото: автор Совхоз «Алексеевский» продаваться не будет, работников не сократят - глава Башкортостана Фото: автор

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 26 июля принял участие в торжественной церемонии открытия второй очереди тепличного комплекса площадью 2,5 га в совхозе «Алексеевский» Уфимского района.

«Долгое время совхоз «Алексеевский» был витриной нашей республики в части сельского хозяйства. Тепличное хозяйство большое, известное в стране и всегда считалось одним из передовых. Но, к сожалению, в силу разных причин динамика развития этого предприятия была утрачена, экономические показатели существенно ухудшились, — констатировал глава республики. — Огромная долговая нагрузка — порядка 1,3 миллиарда рублей при годовой выручке 1,6-1,7 миллиарда рублей — уже фактически делала работу всего комплекса, а не только тепличного хозяйства, нерентабельной. Накапливались долги, и нам надо было принимать решительные меры для оздоровления ситуации».

Как подчеркнул Рустэм Хамитов, важно было найти оптимальные методы оздоровления экономики хозяйства.

Первое, что предстоит сделать — продолжать строительство современных теплиц. По мнению главы региона, эта работа на сегодняшний день ведется достаточно активно.

«Только что мы посмотрели новые 2,5 гектара. В прошлом году запустили 2,5 гектара. Это плюс пять гектаров к имеющимся площадям. Главная задача — модернизировать 30 гектаров старых, еще в советское время построенных теплиц и на их месте построить порядка 40-42 гектаров новых, современных теплиц», — заявил Рустэм Хамитов.

По самым скромным подсчетам, 40 гектаров — это минимум шесть миллиардов рублей. Понятно, что осилить их только своими силами совхоз не может. Нужны вливания со стороны.

На сегодняшний день в совхозе «Алексеевский» трудится 1,5 тысячи человек.

«Мы понимаем: модернизация нужна и при этом следует сохранить трудовой коллектив. Исходя из этих соображений, с учетом того, что в формате ГУПа выполнить такую работу невозможно, принято решение акционировать «Алексеевский» и искать деньги на рынке, привлекать партнеров, которые хотели бы участвовать в работе по модернизации. Если мы эту работу не сделаем, совхоз «Алексеевский» утратит свою конкурентоспособность», — сказал глава Башкортостана.

По его словам, сейчас идет перебор вариантов, что следует сделать с точки зрения привлечения дополнительного инвестора.

«Для себя мы приняли решение — не продавать это предприятие, хотя такие предложения поступали. Мы на этот путь не пошли, потому что опасаемся за трудовой коллектив. Частник сразу же пошел бы на резкое сокращение трудового коллектива. Поэтому мы от этого варианта отказались и, если и будем привлекать частника, то на небольшую долю в акционерном пакете, который сейчас формируется с тем, чтобы получить хотя бы инвестиционных денег в пределах двух-трех миллиардов рублей, а оставшуюся часть осилить уже самим совхозом «Алексеевский», — сообщил журналистам Рустэм Хамитов.

Как подчеркнул глава региона, задача предстоит сложная, «вокруг этих переходных моментов ходит достаточно много слухов».

«Экономическая ситуация совхоза «Алексеевский» сегодня далеко не блестящая. Более того, по некоторым параметрам была близка к предбанкротному состоянию. Необходимо вытащить предприятие из этого положения. Я надеюсь, что мы выйдем из этой ситуации. Работа поправима. С помощью федеральных кредитов, республиканской помощи, привлечения частного инвестора, думаю, что получим новый результат. Я уверен в этом», — резюмировал Рустэм Хамитов.