Новая теплица в совхозе «Алексеевский» Уфимского района позволит дополнительно собирать 2,5 тысячи тонн овощей Фото: автор Новая теплица в совхозе «Алексеевский» Уфимского района позволит дополнительно собирать 2,5 тысячи тонн овощей Фото: автор

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В совхозе «Алексеевский» Уфимского района введена в эксплуатацию вторая очередь тепличного комплекса площадью 2,5 га. Ежегодно здесь планируют собирать 2,5 тысячи тонн овощей, включая томаты, огурцы, перец и баклажаны.

«Если в старых теплицах мы собираем урожай дважды в год, то в этой теплице — трижды в год. Здесь уже растут огурцы, через две-три недели начнется сбор урожая, который сразу же поступит на прилавки магазинов», — сообщил журналистам генеральный директор ГУСП совхоз «Алексеевский» Рамзил Низаметдинов.

Строительство второй очереди современного тепличного комплекса началось в ноябре прошлого года. Один гектар теплицы обошелся совхозу в 140 млн рублей.

Годом ранее в «Алексеевском» была введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса также площадью 2,5 гектара.

По словам Рамзила Низаметдинова, 2,5 гектара новых тепличных площадей дадут совхозу порядка 25 новых рабочих мест.

В настоящее время уровень зарплаты в тепличном хозяйстве составляет 30 тысяч рублей. В целом по совхозу — 27 тысяч рублей.

«У нас есть пятилетний план развития, есть спрос в площадях. Для России необходимо построить еще 1,5 тысячи гектара теплиц, чтобы обеспечить себя овощами в полном объеме. Поэтому кто быстрее построит, тот и рынок займет. Мы считаем, что республика должна быть в числе первых. Наша задача — продолжать строить и дальше. На сегодняшний день площадь теплиц превышает 43 гектара. В течение ближайших пяти лет планируется довести эти площади до 56 гектаров».

Как подчеркнул министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов, государственное предприятие — совхоз «Алексеевский» — это «не просто бизнес, а бизнес с социальным направлением».

«Совхоз содержит весь поселок. Огромное количество людей здесь работает, и открытие современной теплицы на 2,5 гектара — для нас очень значимое событие. Но мы должны двигаться дальше. В «Алексеевском» еще 30 гектаров старых теплиц, которые мы обязаны обновить», — отметил глава ведомства.