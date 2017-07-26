В Уфе подписано соглашение между муниципалитетами по развитию кластера «Курорт-парк Аслы-куль» Фото: Георгий Шишкин В Уфе подписано соглашение между муниципалитетами по развитию кластера «Курорт-парк Аслы-куль» Фото: Георгий Шишкин

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В правительстве Башкирии сегодня состоялась церемония подписания соглашения по развитию туристско-рекреационного кластера «Курорт-парк «Аслы-куль». Соглашение касалось сотрудничества муниципалитетов, на территории которых расположено озеро. Это Давлекановский, Альшеевский, Белебеевский и Буздякский районы. Встреча прошла под председательством заместителя премьер-министра правительства республики Фархада Самедова.

Председатель консорциума «Экология, инвестиции и развитие природного парка «Аслы-куль» Марат Сахапов напомнил, что озеро вошло в перечень десяти российских водоемов, наиболее привлекательных для туризма. «И это при том, что туристическая инфраструктура здесь пока находится в зачаточном состоянии», — отметил он. Менеджер сообщил, что «дорожная карта» по развитию объекта содержит 93 пункта, в их числе отель, ресторан с панорамным видом, санаторий, турбазы. Проведено 30 переговоров с потенциальными инвесторами. Началось урегулирование земельных вопросов. «Реализация карты позволит создать беспрецедентный туристический парк», — считает руководитель проекта.

Министр экологии и природопользования республики Илдар Хадыев поддержал идею развития кластера на особо охраняемой природной территории: «Парадигма защиты природы через запрет, ограничение меняется в пользу охраны через развитие».

Фархад Самедов отметил важность архитектурно-стилевого единства парка. «Нужно создать умную концепцию, эти места связаны со знаменитыми писателями. Начинаем с нуля, и всё нужно сделать основательно и красиво. Прошли времена, когда для туризма годились какие-то разрозненные времянки», — указал он.

Аслы-куль — крупнейшее озеро Башкирии, вошедшее в народные сказки и эпос. На его территории обитает и произрастает множество занесенных в Красную книгу животных, птиц, рыб, растений.