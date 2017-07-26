Журналистов Башкирии приглашают принять участие в IX Всероссийском конкурсе «СМИротворец-2017» Фото: ИА «Башинформ» Журналистов Башкирии приглашают принять участие в IX Всероссийском конкурсе «СМИротворец-2017» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики объявляют о начале приема работ на IX Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец-2017».

Цель творческого состязания — поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

К участию приглашаются журналисты федеральных, региональных и национально-культурных СМИ. Конкурс проводится отдельно для массовых изданий и изданий локальных (в том числе этнических) в номинациях: «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ» и «Этно-туризм».

В целях привлечения молодых журналистов к грамотному освещению этно-культурной тематики в медиа-пространстве впервые вводится специальная номинация «Поколение мультимедиа», в которой будут рассмотрены работы студентов профильных факультетов вузов.

На конкурс могут быть представлены материалы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года.

Для номинации «Поколение мультимедиа» материалы должны быть размещены в СМИ, сообществах социальных сетей, видеохостингах в период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года.

Жюри конкурса будет сформировано отдельно для федеральных/региональных и локальных/этнических СМИ. Традиционно в его состав входят редакторы ведущих СМИ, известные журналисты, представители федеральных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений и ученые-этнологи. Задача экспертов — выделить самые актуальные и профессиональные работы в сфере межнациональных отношений.

В рамках конкурса «СМИротворец-2017» пройдут окружные этапы. Лучших журналистов Южного федерального округа назовут 15 сентября в столице Республики Калмыкия — Элисте. В первой декаде октября состоятся финалы окружных этапов: по Уральскому федеральному округу — в Ханты-Мансийске, по Сибирскому федеральному округу — в Красноярске. Работы, получившие первые места в номинациях окружных этапов, будут включены в шорт-лист общероссийского конкурса. Имена лучших журналистов России, освещающих тематику межнациональных отношений, назовут в Москве 28 ноября 2017 года.

Прием работ на конкурс для СМИ Приволжского федерального округа продлится до 10 октября 2017 года.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.

Дополнительная информация по телефону: (495) 978-02-89.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, материалы следует направлять на электронный адрес konkurs@nazaccent.ru или по адресу: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 92 «Гильдия межэтнической журналистики», «СМИротворец-2017».

В прошлом году в конкурсе «СМИротворец» участвовало свыше семи тысяч работ от 759 средств массовой информации из восьми федеральных округов и всех 85 субъектов РФ. В шорт-лист конкурса вошли 134 СМИ. В этом конкурсе лауреатом стала уфимский журналист Гюзель Сахипова. Ее работа «И неважно, какой ты религии...», опубликованная на интернет-портале «Свободная Пресса — Поволжье», завоевала третье место в номинации «Интернет» среди локальных СМИ. В сентябре того же года уфимский корреспондент заняла первое место и получила статуэтку «СМИротворец» среди СМИ Приволжского федерального округа.