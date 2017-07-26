Принята «лесная амнистия»: дачи на границе с лесом сносить не будут

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Совет Федерации принял закон о «лесной амнистии», разработанный Росреестром. Если коротко, закон устанавливает порядок разрешения проблемы спорных участков, расположенных в рамках или по соседству с лесным фондом. Теперь такие участки полностью передают в частное владение, границы фиксируют, и владельцы платят налог.

Как пояснила представлявшая закон руководитель Росреестра и замминистра экономического развития Виктория Абрамченко, «закон процедурный, он распутывает большой клубок проблем, накопившихся в записях двух реестров — недвижимости и лесного. Эти проблемы во многом связаны с существовавшим более 10 лет упрощенным регулированием отношений по оформлению прав на лесные участки».

Как объяснила Абрамченко, раньше гражданину для оформления права на землю, например, для строительства дома, требовалось провести межевание (кадастровые работы), поставить такой земельный участок на кадастровый учет и зарегистрировать право. Лесникам для оформления прав на лесные участки достаточно было на основании данных лесоустройства подготовить упрощенное (без точных границ) описание лесного участка, такой лесной участок попадал в кадастр как ранее учтенный, невзирая на отсутствие точных границ и возможные наложения на другие лесные или земельные участки иных категорий земель.

Такая ситуация привела к многократному превышению площади лесных земель над площадью ряда субъектов РФ, пояснила руководитель Росреестра. Например, в 12 регионах, среди которых Иркутская и Магаданская области, Красноярский край и Приморский, Карелия, площадь учтенного в кадастре леса больше площади субъектов на 79 млн га.

Закон содержит правила исправления такой ситуации, а также запрет на дальнейшее дублирование сведений в Едином государственном реестре недвижимости.

На особо охраняемые территории закон не распространяется, так же как на пересекающиеся с лесным фондом незастроенные земли промышленности и сельхозземли, неиспользуемые или используемые с нарушениями. Каждый такой случай будет разбираться Рослесхозом.