В Уфе друзья разыскивают пропавшую юную пару
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе разыскивают пропавшую юную пару. Друзья разместили в соцсетях просьбу помочь найти Юлию Марееву и Айгиза Миннебаева, судя по фотографии — вчерашних школьников. Молодые люди выехали кататься на велосипедах в Деме 24 июля около 13.00. Видевших их или что-либо знающих об их местонахождении просьба позвонить по номерам 89279454801, 89196099523.
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