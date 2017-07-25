В Башкирии правительство финансирует студенческие льготы на проезд в электричках на 14 млн рублей в год
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Правительство Башкирии ежегодно финансирует студенческие льготы на проезд в электричках в размере 14 млн рублей. Льготу получают 300 тысяч человек. Как сообщил руководитель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов на заседании президиума правительства, порядок предоставления субсидий приведен в соответствие с федеральным и республиканским законодательством, заключены договора с пригородными железнодорожными компаниями.